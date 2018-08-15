HRW приветствует разрешение Душанбе на выезд семей диссидентов

CA-NEWS (TJ) - Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) приветствует недавние решения властей Таджикистана, позволивших двум детям диссидентов в изгнании покинуть страну и воссоединиться с живущими за рубежом членами семьи.

«Несмотря на то, что действия правительства, позволившего рядовым таджикским гражданам покинуть страну, были очень запоздалыми, они были верными», – заявила 14 августа базирующаяся в США правозащитная организация.

В начале августа таджикские власти сняли с авиарейса 10-летнюю Фатиму Давлатову, ее бабушку и дядю, не дав им вылететь из страны. Это помешало им отправиться в Европу, где живет мать Фатимы, активист Шабнам Худойдодова. Однако 11 августа на фоне международной критики службы безопасности Таджикистана предоставили семье новые авиабилеты, сообщает HRW.

Власти Таджикистана также препятствовали выезду за границу для получения необходимой медицинской помощи четырехлетнего Иброхима Хамзы. Впоследствии ребенок и его мать получили 1 августа документы для выезда. Отец Хамзы, Рухулло Тиллозода, – ведущий член запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана.