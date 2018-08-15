С помощью камер видеонаблюдения в Астане раскрыли 3,5% преступлений

CA-NEWS (KZ) - За 7 месяцев 2018 года в Астане с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 507 или 3,5% преступлений из 14 717 зарегистрированных. Об этом в ответе на официальный запрос Informburo.kz сообщили в городском департаменте внутренних дел.

По данным столичных полицейских, за 7 месяцев в городе зарегистрировано 14 717 преступлений и правонарушений, а также зафиксировано более 165 тысяч административных правонарушений. Сума оплаченных штрафов составила более 400 млн тенге.

«Всего с помощью камер видеонаблюдения, включая камеры «Сергек», установленных по Астане, за 7 месяцев раскрыто 507 преступлений и правонарушений, а также 45 900 административных правонарушений», – говорится в ответе.

По структуре преступлений раскрыто: одно убийство, четыре разбоя, 25 грабежей, 58 фактов хулиганства, 68 краж, 12 угонов автомобилей и 339 прочих преступлений.

При этом в основном при помощи «Сергек» фиксируются нарушения ПДД, связанные с превышением скоростного режима и несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

В ДВД ранее отметили, что с внедрением «Сергек» в Астане уменьшилось количество ДТП на 20% по сравнению с 2017 годом