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  15 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана раскритиковал дизайн и качество школьной формы

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон раскритиковал качество школьной формы, производимую в Душанбе, сообщает пресс-служба главы государства.

«Родители и ученики недовольны качеством и дизайном производимой в Душанбе школьной формы и по этой причине большая их часть остается на складах», - заявил Рахмон на церемонии сдачи в эксплуатации нового здания столичной общеобразовательной школы №31.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в этой связи президент поставил перед администрацией столицы задачу усилить контроль над качеством и дизайном производимой в городе одежды для учеников.

Рахмон также подчеркнул, что в первом полугодии 2018 года на предприятиях столицы Таджикистана выпущено 75 тысяч комплектов школьной формы на общую сумму 3,4 миллиона сомони.

По его словам, потребность в ее производстве на текущий год составляет 110 тысяч комплектов.

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