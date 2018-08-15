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  15 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трое жителей Алматинской области насмерть отравились угарным газом в колодце

CA-NEWS (KZ) - Трое жителей Алматинской области насмерть отравились угарным газом в колодце, передает МИА «Казинформ».

Факт, произошедший в селе Алгабас Кегенского района, подтвердили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

«Трое молодых людей поливали картофель из колодца, принадлежащего местной жительнице. При этом они использовали мотопомпу. В процессе полива один из них - 24-летний парень, решил увеличить напор, для этого спустился в колодец. Там он получил отравление угарным газом и не смог выбраться оттуда. К нему на помощь спустились двое его товарищей, 1993 года рождения. Они тоже не смогли выбраться», - пояснил Азамат Журтбаев.

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