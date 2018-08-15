Госдеп США назвал Таджикистан небезопасным для туристов

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан опустился на одну строчку в рейтинге безопасности США для совершения туристических поездок в другие страны (Travel advisory level), сообщается на сайте Госдепартамента.

Таджикистан теперь входит во вторую группу стран в этой рейтинге - с пометкой «повышенная предосторожность», т.е. туристы из США должны проявлять высокую степень осторожности в Таджикистане.

Госдеп советует гражданам США наблюдать за местными СМИ и корректировать свои маршруты, избегать больших толп и общественного транспорта в Таджикистане.

При этом представители ведомства также просят туристов при регистрации своего путешествия в социальных сетях убедиться, что настройки конфиденциальности на своем смартфоне установлены правильно.

«Два гражданина США были убиты в результате теракта в регионе Дангара 29 июля 2018 года. Террористы, которые нацелились на велосипедистов, могут проявить себя в других местах, например, в жилых районах, клубах и ресторанах, отелях, на мероприятиях для отдыха на свежем воздухе, хотя объекты правительства Таджикистана остаются наиболее вероятной целью», - говорится в сообщении.

В рейтинге travel advisory level страны распределены на четыре уровня безопасности. Ранее Таджикистан числился в этом списке на первом.

Согласно новой системе предупреждения американских граждан, государства мира разделены на категории по возрастанию опасности для посещения: первый уровень Exercise Normal Precautions (обычные предосторожности), второй уровень Exercise Increased Caution (повышенные предосторожности), третий уровень Reconsider Travel (пересмотрите поездку), четвертый «красный» уровень Do Not Travel (не отправляйтесь в путешествие).

Напомним, 29 августа на юге Таджикистана была совершена атака на группу иностранных туристов. Позднее атака была признала терактом.

Молодые люди умышленно сбили велотуристов на автомобиле, а затем бросились добивать выживших с помощью холодного оружия. В результате атаки погибли 4 туриста — граждане США, Нидерландов и Швейцарии.

МВД Таджикистана установила личности нападавших. Трое предполагаемых преступников были задержаны, еще пятеро оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической группировки «Исламское государство». В свою очередь, МВД Таджикистана назвало членов запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) причастными в организации теракта.