Монголия восстановила железнодорожный участок в аймаке Дорноговь после наводнения

CA-NEWS (KZ) - Расходы Монголии на восстановление железнодорожного участка, разрушенного из-за сильного наводнения в юго-восточного аймака Дорноговь составили более $60 тысяч, передает Xinhua.

По сообщению главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии, в настоящее время полностью возобновлено движение железнодорожных составов после схода с рельсов пассажирского поезда.

В восстановительных работах было задействовано коло 500 человек, в том числе российские специалисты, а также 106 единиц специальной техники.

Напомним, 12 августа на юго-востоке Монголии сошел с рельсов поезд с 328 пассажирами, направлявшийся из Улан-Батора в сомон Сайншанд провинции Дорноговь.

По данным главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии, в общей сложности 56 пассажиров получили травмы, из них двое — тяжелые, трое — средней степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу. Погибших в результате происшествия нет.