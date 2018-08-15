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  15 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Турция повысила таможенные пошлины на товары из США
Предыстория: Центробанк Турции объявил об экстренных мерах защиты из-за резкого падения лиры

CA-NEWS (CA) - Турция значительно повысила таможенные пошлины на ряд американских товаров в ответ на решение США в два раза увеличить тарифы на импорт стали и алюминия. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Эрдоган, сообщает официальный турецкий вестник T.C. Resmi Gazete.

Пошлины на американскую алкогольную продукцию выросли на 140%, на легковые автомобили - на 120%, на листовой табак - на 60%. Помимо этого, новые меры затронули ввоз в Турцию косметических средств и препаратов для ухода за кожей (например, солнцезащитных кремов), бумаги и картона, а также риса, орехов, целлюлозной ваты и угля и древесных отходов из США.

Решение Анкары обусловлено «преднамеренными атаками администрации США№ на турецкую экономику, написал в Twitter вице-президент Турции Фуат Октай.

В начале августа США ввели санкции в отношении глав МВД и Минюста Турции. Анкара ответила зеркально. Президент США Дональд Трамп 10 августа распорядился вдвое повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции.

На фоне этих сообщений турецкая лира обновила минимум к доллару — стоимость доллара составила 6,47 лиры. 13 августа этот минимум был вновь обновлен: после начала торгов курс лиры к доллару достигал 6,9 — турецкая валюта упала еще на 8%.

Эрдоган заявил, что рекордное падение лиры представляет собой спланированную акцию против политики Анкары. Накануне турецкий лидер призвал к бойкоту американской электроники.

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