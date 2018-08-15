Систему распознавания лиц разрабатывают для генпрокуратуры Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский разработчик Муслим Ертуган создает пропускную систему с распознаванием лиц для генпрокуратуры, передает МИА «Казинформ».

«Эти алгоритмы уже давно существуют. В Китае такая система хорошо развита. У китайских полицейских есть такие очки с камерой, которые распознают лица людей. Так они могут определить среди толпы преступников. Был такой случай, когда один преступник пошел в театр, а его увидела полиция и задержала с помощью этой системы. Наша разработка - для сотрудников, чтобы их пропускная система была более безопасной. У них сейчас стоит ID-карта. Система распознавания лиц удобней. Человек может иногда забыть свою карту», - рассказал Муслим Ертуган на презентации лучших проектов команд программы Method PRO в Назарбаев-центре.

По его словам, потенциал этого проекта большой. К примеру, отметил Муслим Ертуган, Генпрокуратура планирует установить камеры, распознающие лица на базарах, чтобы оперативно выявлять преступников. Если система идентифицирует такого человека, то отправляет информацию об этом в правоохранительные органы. Они же, в свою очередь, смогут выехать на место и попытаться задержать злоумышленника.

Отметим, программа Method PRO - это ежегодная летняя IT-стажировка, на которой в течение двух месяцев юные программисты имеют возможность получить профессиональное обучение от лучших специалистов.

Как сообщили организаторы - Фонд Первого Президента РК - Елбасы и школа программирования Method, впервые данный проект был запущен в 2017 году, по итогам которого четыре проекта, разработанные студентами были внедрены производство. Ребята заработали более трех миллионов тенге и получили возможность трудоустройства в крупные национальные компании.

В этом году поступило более тысячи заявок от претендентов из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. По итогам конкурсного отбора 200 человек с июня по август успешно прошли IT-стажировку в Астане и Алматы. По результатам стажировки лучшие команды заработали более восьми миллионов тенге и получили 30 предложений о трудоустройстве.

В процессе обучения участники были разделены на две группы: IT-группа по изучению программирования и разработке и Non-IT - группа по изучению маркетинга, дизайна и менеджмента. Ребята получили новые практические знания по таким предметам, как мобильная и веб-разработка, машинное обучение и Big Data, маркетинг и бизнес-анализ, а также серию семинаров от лучших отечественных и иностранных специалистов.