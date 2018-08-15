Глава МИД Туркменистана провел встречу с послом Беларуси

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси Олегом Табанюховым. Об этом в среду, 15 августа сообщает посольство Беларуси в Ашхабаде.

Собеседники обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимодействия по ряду направлений.

Стороны подтвердили стратегический характер отношений двух стран, отметив их системность и высокий уровень взаимодействия, как в двустороннем формате, так и на международных площадках.

«Итоги состоявшейся встречи в очередной раз продемонстрировали взаимное стремление Беларуси и Туркменистана к дальнейшему расширению многопланового сотрудничества», - говорится в сообщении.