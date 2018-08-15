Глава МИД Туркменистана провел встречу с послом Беларуси
- Туркменистан, политика
- 15:30, 15 августа 2018
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CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси Олегом Табанюховым. Об этом в среду, 15 августа сообщает посольство Беларуси в Ашхабаде.
Собеседники обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимодействия по ряду направлений.
Стороны подтвердили стратегический характер отношений двух стран, отметив их системность и высокий уровень взаимодействия, как в двустороннем формате, так и на международных площадках.
«Итоги состоявшейся встречи в очередной раз продемонстрировали взаимное стремление Беларуси и Туркменистана к дальнейшему расширению многопланового сотрудничества», - говорится в сообщении.
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