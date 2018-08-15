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  15 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пресс-секретарь президента Узбекистан раскрыл подробности визита Эмомали Рахмона

CA-NEWS (UZ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Узбекистан с ответным визитом в конце этой недели. Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов на своей странице в Фейсбук рассказал о запланированных мероприятиях в рамках визита главы Таджикистана.

Президент Таджикистана прибудет в Ташкент утром, 17 августа. После церемонии возложения цветов к монументу Мустакиллик в резиденции Куксарой начнутся переговоры глав государств. Переговоры пройдут сначала в узком, после в расширенном кругу.

Стороны обсудят вопросы сотрудничества по политическим, торгово-экономическим, транспортным и коммуникационным сферам, по туризму, культурно-гуманитарному и межрегиональному сотрудничеству между двумя странами, а также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам переговоров планируется подписание ряда документов, поднимающий уровень сотрудничества Узбекистана-Таджикистана на новый уровень.

Во второй половине дня в "Узэкспоцентре" пройдет выставка таджикских товаров. Также ожидается, что Эмомали Рахмон посетит завод электронной техники «Артель» в Ташкенте. В тот же день президенты Узбекистана и Таджикистана примут участие в концерте с участием мастеров искусств двух стран.

18 августа президент Таджикистана проведет переговоры с спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмаиловым и премьер-министром Абдуллой Ариповым. После чего Эмомали Рахмон прибудет в Самарканд и посетит достопримечательности.

В ходе визита в программу могут быть внесены изменения.

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