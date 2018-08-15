РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев обсудил с председателем сената план работы на предстоящую парламентскую сессию

CA-NEWS (KZ) - В ходе встречи с председателем сената парламента Касым-Жомартом Токаевым Нурсултан Назарбаев был проинформирован об основных результатах законодательной деятельности третьей сессии VI созыва верхней палаты парламента и плане законопроектных работ на предстоящую сессию, сообщает пресс-служба Акорды.

«На предстоящую сессию запланировано рассмотрение большого числа законопроектов в сфере экономики, а также ряда международных документов. Правительство готовит целый пакет законодательных инициатив, по которым нам необходимо провести работу. Продолжаем также работать по осуществлению ранее принятых программ инфраструктурного и индустриального развития, реализации Пяти президентских социальных инициатив», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Касым-Жомарт Токаев доложил, что по итогам прошедшей сессии депутатами Сената было принято 84 закона, в том числе в сфере налогообложения, таможенного регулирования, бюджетного администрирования и другие.

В контексте ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря президент Казахстана отдельно остановился на результатах состоявшегося пятого саммита каспийских государств.

«Главы пяти государств подписали конвенцию Каспийского моря, к которой мы шли более 20 лет. Все международные эксперты отмечают большое значение данного решения, которое будет способствовать дальнейшему развитию города Актау и Мангистауской области, созданию в регионе новых рабочих мест, продвижению сферы услуг и туризма», - сказал глава государства.

print
  • МЧС Узбекистана и Таджикистана обсудят риски прорыва плотин высокогорных озер
  • 8-летний автоугонщик из Уральска пообещал больше не угонять машины
  • В Монголии политическим партиям вручили сертификаты на право участия в дополнительных парламентских выборах
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×