Назарбаев обсудил с председателем сената план работы на предстоящую парламентскую сессию

CA-NEWS (KZ) - В ходе встречи с председателем сената парламента Касым-Жомартом Токаевым Нурсултан Назарбаев был проинформирован об основных результатах законодательной деятельности третьей сессии VI созыва верхней палаты парламента и плане законопроектных работ на предстоящую сессию, сообщает пресс-служба Акорды.

«На предстоящую сессию запланировано рассмотрение большого числа законопроектов в сфере экономики, а также ряда международных документов. Правительство готовит целый пакет законодательных инициатив, по которым нам необходимо провести работу. Продолжаем также работать по осуществлению ранее принятых программ инфраструктурного и индустриального развития, реализации Пяти президентских социальных инициатив», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Касым-Жомарт Токаев доложил, что по итогам прошедшей сессии депутатами Сената было принято 84 закона, в том числе в сфере налогообложения, таможенного регулирования, бюджетного администрирования и другие.

В контексте ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря президент Казахстана отдельно остановился на результатах состоявшегося пятого саммита каспийских государств.

«Главы пяти государств подписали конвенцию Каспийского моря, к которой мы шли более 20 лет. Все международные эксперты отмечают большое значение данного решения, которое будет способствовать дальнейшему развитию города Актау и Мангистауской области, созданию в регионе новых рабочих мест, продвижению сферы услуг и туризма», - сказал глава государства.