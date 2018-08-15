Белорусская компания начнет производить в Узбекистане велосипеды

CA-NEWS (UZ) - Минский мотоциклетно-велосипедный завод откроет совместное предприятие в Андижанской области, передает БелТА.

«ООО „Мотовелозавод“ подписало соглашение о намерениях с хокимиятом Андижанской области Узбекистана о создании производства велотехники на территории области», — говорится в сообщении.

Стороны создадут совместное предприятие, где сначала начнут выпускать велосипеды, а в перспективе, но это еще не утверждено, и мотоциклы.

Специалист по правовой и маркетинговой работе белорусского предприятия, Кристина Бородько сообщила, что стороны договорились о предоставлении создаваемому предприятию преференции и льготы, установленных для других СП с иностранными инвестициями в Узбекистане.

Выпуском велосипедов и мототехники теперь занимается ООО «Мотовелозавод». Эта госкомпания наладила выпуск продукции, взяв в аренду производственные линии, которые остались у «Мотовело».