В Караганде полицейский убил из табельного оружия ради денег на свадьбу

CA-NEWS (KZ) - Молодого полицейского подозревают в том, что он совершил хладнокровное убийство. По версии следствия, он застрелил продавца автомобиля и угнал машину погибшего. Тело злоумышленник хотел сжечь, но не смог, и выкинул в районе села Ростовка. Суд начал рассматривать уголовное дело, передает «Sputnik-Казахстан».

Тело убитого Алексея Астахова (имя изменено) нашли 30 апреля, в полиции распространили ориентировку с фотографией угнанного авто. Тогда никто и не подозревал, к кому приведет расследование — его результаты стали известны несколько дней спустя. Подробности озвучивали на собрании перед всем составом полиции Темиртау.

Преступником, по версии следователя, оказался сержант дорожно-патрульного батальона. В день убийства Нурсеит Калдыбаев должен был дежурить в селе Актау, но отпросился у напарника. Куда он направляется, своему коллеге не рассказал.

Следователь установил, что Калдыбаев заранее купил мобильный телефон и незарегистрированный номер. Он договорился с продавцом Toyota Camry 55-й модели о встрече, объявление нашел на сайте продажи автомобилей. В день убийства сержант уехал на такси из Темиртау в Караганду. Встречу назначили возле авторынка в районе старого аэропорта, но Калдыбаев попросил подъехать на одну из заправок.

По предварительным данным, вместе с продавцом он проехался до мечети и обратно. Когда они вернулись на пустырь, Алексей Астахов стал показывать ему дополнительные опции машины. В этот момент Калдыбаев решился убить его выстрелом в упор. У него была единственная пуля, которой он зарядил ПМ (пистолет Макарова). После выстрела Калдыбаев смыл кровь, почистил авто, прикрыл тело погибшего. Он хотел сжечь труп, но не смог заправить канистру, и вместо этого выбросил тело в районе села Ростовка.

После Калдыбаев загнал краденую машину в гараж. В четыре часа вечера полицейский вернулся в Темиртау, больше восьми часов Калдыбаева никто не искал, хотя он оставил свой пост на такой промежуток времени.

На следующий день сержант вышел на работу как ни в чем не бывало. Оказалось, что помимо покупки незарегистрированного номера Калдыбаев заранее выяснял, как переоформить машину. Своим коллегам он объяснял, что сестра скоро подарит машину. Помимо этого, пулю он позаимствовал у своего коллеги, который, якобы нашел ее на улице. Стрелял Калдыбаев из табельного оружия, после смены он сдал свой ПМ.

Как оказалось, через месяц 22-летний подозреваемый собирался жениться. По версии следствия, он хотел продать машину убитого, чтобы добавить денег на свадьбу. Больше недели в департаменте внутренних дел Карагандинской области гремели скандалы. О задержании Нурсеита Калдыбаева стало известно из пресс-релиза, который разослали журналистам сотрудники ведомства. Однако из текста следовало, что сержант — уже бывший сотрудник органов правопорядка. Тем не менее все факты говорили об обратном. Калдыбаев был на службе в день убийства и планировал продолжать работать после.

Подозреваемого задержал спецназ 3 мая, его взяли под стражу до суда.

Уголовное дело экс-сержанта Нурсеита Калдыбаева начали рассматривать в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области. Пока судья Бекзат Шалгимбаев начал допрашивать свидетелей по делу.