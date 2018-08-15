Задержана группа людей, подозреваемая в жестоком избиении граждан в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 11 августа в Учтепинском районе произошла крупная драка, в ходе которой несколько молодых людей нанесли телесные повреждения трем другим мужчинам. Видео происшествия быстро распространилось в сети Интернет.

Как сообщает столичное ГУВД, в ходе следствия выяснилось, что 23–летний Ботиржон А., занял 500 000 сумов ($60) у 27–летнего Шохруха Ж. и некоторое время не мог их вернуть. Тогда Шохрух Ж. с 24-летним Зиёвуддином Г., 31-летними Музаффаром М. и Бекзодом Н., а также 33-летним Абдугани И. на автомобилях «ВАЗ-2105» (под управлением Музаффара) и «Нексия-3», за рулем которого был Абдугани совершили нападение на должника и его друзей. Недалеко от кинотеатра "Ватан" подозреваемые вынудили остановиться автомобиль "Spark", где находились Ботиржон и его друзья. Затем Зиёвуддин повредил шины, а Музаффар разбил стекла в машине.

После этого злоумышленники силой затолкали потерпевших в свои автомобили и увезли их в Сергелийский район, где нанесли им телесные повреждения. Точную степень тяжести телесных повреждений на данный момент не определена.

После избиения подозреваемые Зиёвуддин Г. и Бекзод Н. отвезли своих жертв в больницу, где внимательно следили за каждым их словом, чтобы те, в свою очередь, не проговорились, при каких обстоятельствах они получили телесные повреждения.

На данный момент главные подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по статье 277 (Хулиганство) Уголовного кодекса РУз.