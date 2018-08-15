С начала года экономика Монголии выросла до 6,3% вместо 3,1%, который прогнозировал Всемирный Банк

CA-NEWS (MNG) - По предварительным оценкам первой половины 2018 года, экономический оборот в Монголии составил 8 трлн тугриков (более $3 млрд) и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 475.2 млрд тугриков ($193 тысячи), сообщает Montsame.

Это означает, что экономика Монголии вырос на 6.3%. Всемирный банк оценивал рост экономики в Монголии в 2018 году в 3.1%. Однако, отечественные аналитики отмечают, что экономика активизируется в этом году.

На рост экономики повлияли главным образом увеличение добавленной стоимости сектора услуг на 184.9 млрд тугриков ($75 млн) или на 5.8% и чистый налог на продукции на 192.1 млрд тугриков ($78 тысяч).

В первом полугодии конечное потребление увеличилось на 6.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, a совокупное накопление капитала на 39.9% или на 8.0 пункта. Тогда чистый экспорт, наоборот, сократился на 6.3 пункта.