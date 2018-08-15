Рассмотрение кассационной жалобы Хайрулло Мирсаидова перенесено

CA-NEWS (TJ) - Согдийский областной суд отложил рассмотрение кассационной жалобы Хайрулло Мирсаидова на следующую среду, 22 августа, сообщает АП.



Для участия в процессе по пересмотру ранее вынесенного приговора руководителю команды "Сборная КВН Таджикистана", журналисту Хайрулло Мирсаидову, сегодня утром к зданию облсуда прибыли представители Евросоюза, посольства США, СМИ, общественных организаций, семья Мирсаидова, в общем - человек 25.

Однако перед началом слушания к присутствующим вышел секретарь суда. Он заявил, что заседание откладывается.

Он объяснил, что в процессе подготовки заседания выяснилось, что один из трех судей коллегии принимал участие в слушаниях и принятии решения в суде первой инстанции. На основании этого коллегия решила заменить судью. Новый судья, в свою очередь, должен ознакомиться с материалами дела, на что потребуется время.

Между тем, как отметили адвокаты Мирсаидова, согласно регламенту, при рассмотрении кассационной жалобы участвуют три судьи, один из которых исполняет обязанности докладчика.

"Однако, как оказалось, нынешний докладчик ранее участвовал в применении санкции о задержании Мирсаидова под стражу. Согласно таджикскому законодательству, этот судья не имеет право рассматривать кассационную жалобу", - отметили они.

Остается непонятным, почему именно сегодня выяснилось, что судья уже участвовал в применении санкции о задержании Мирсаидова под стражу.

Худжандский городской суд 11 июля приговорил Хайрулло Мирсаидова к 12 годам лишения свободы. Он был признан виновным в присвоении или растрате государственных средств, подделке документов и заведомо ложном доносе.

После объявления приговора семья журналиста выплатила в пользу государства 124 тысячи сомони в качестве компенсации ущерба, определенного следственными органами.

После этого адвокаты подали кассацию о пересмотре приговора Худжандского горсуда.