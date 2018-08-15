Бизнес-делегация Таджикистана вылетела в Ташкент

CA-NEWS (UZ) - Свыше 250 представителей таджикского бизнеса Таджикистана сегодня отбыли в Ташкент для участия в работе очередного заседания Совета предпринимателей Таджикистана и Узбекистана. Оно состоится в ходе намеченного на 17-18 августа государственного визита президента Эмомали Рахмона в Узбекистан. Заседания Совета пройдет в «Узэкспоцентре» в Ташкенте.

В делегацию таджикских бизнесменов вошли представили компаний, занимающихся производством первичного алюминия, текстильной продукция, различных видов оборудования, продуктов питания, кожаных изделий, стройматериалов, тканей, одежды и обуви, ювелирных изделий, ремесленники.

По итогам заседания Совета предпринимателей двух стран ожидается подписание более 40 двусторонних торгово-экономических и инвестиционных документов на общую сумму более 200 миллионов долларов США.

Участие президентов двух государств в работе Совета не запланировано, отметил «АП» источник в правительстве республики.

Напомним, в Ташкенте завтра открывается выставка «Произведено в Таджикистане», на которой будут представлены достижения промышленности республики.

17 августа выставку посетят президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Эмомали Рахмон во время демонстрации промышленной мощи Таджикистана в Ташкенте будет находиться в Узбекистане с первым государственным визитом.