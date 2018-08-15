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  15 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Талибы атаковали военную базу в Афганистане

CA-NEWS (TM) - По меньшей мере 45 афганских силовиков были убиты в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана в ночь на среду, 15 августа. Об этом сообщает местный телеканал Tolonews со ссылкой на источник.

Атаке подверглась база «Алавуддин» вблизи города Баглани-Маркази в провинции Баглан. Местная полиция подтвердила информацию об атаке, но не привела подробностей

По данным телеканала, были убиты 35 солдат армии и 10 местных полицейских.

Последние два дня талибы атаковали две большие военные базы в стране, во время нападений погибли десятки афганских силовиков, пишет издание. Так, накануне талибские боевики атаковали военный лагерь в провинции Фарьяб на севере Афганистана.

В ходе атаки талибов в ночь на понедельник на базу «Кампи чинои» в уезде Гормач провинции Фарьяб погибли 17 военнослужащих, еще 12 получили ранения.

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