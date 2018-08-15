В Алматы предполагаемому лидеру ОПГ «Адыл Кытай» запросили 20 лет тюрьмы

CA-NEWS (KZ) - Процесс над ОПГ «Адыл Кытай» продолжается в Алматы. В ходе прений прокурор попросил назначить вероятному лидеру группировки Адилжану Зайнаудину 20 лет заключения в колонии максимального уровня безопасности, передает Bnews.kz.

Кроме того, обвинение рассчитывает на конфискацию принадлежащего Зайнаудину и незаконно добытого имущества.

Сыновьям главного фигуранта, Мехришату Зайнаудину и Бахтишату Арупову, грозит 2,5 года и 8 лет заключения (соответственно) в учреждениях УИС средней степени безопасности.

Напомним, на предыдущих слушаниях все обвиняемые, кроме Зайнаудина и его сыновей, сознались в совершении инкриминируемых им деяний.

Зайнаудину предъявлены обвинения в создании ОПГ, похищении человека, незаконной покупке, перевозке и хранении оружия, даче взятки и еще ряде преступлений.