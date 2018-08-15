Узбекистан и Саудовская Аравия запустили регулярные авиарейсы

CA-NEWS (UZ) - Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» с 28 октября вводит регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ташкент-Джидда-Ташкент с частотой два раза в неделю. Об этом сообщила пресс-служба НАК.

Это первые прямые регулярные авиарейсы, которые свяжут Узбекистан и Саудовскую Аравию. Прежде полеты в Джидду выполнялись на чартерной основе в рамках программы «Хадж».

Рейсы из Ташкента в Джидду и обратно будут выполняться на самолетах Boeing-767 по вторникам и воскресеньям.

Кроме того, в период осенне-зимней навигации НАК вводит регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ташкент-Мумбаи-Ташкент с 30 октября с частотой 3 раза в неделю.

Полеты в индийский город будут выполняться на самолетах Airbus А320 по вторникам, средам и пятницам.