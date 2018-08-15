Генсек ООН рассказал об «опасной волне национализма, которая захлестнула Европу»

CA-NEWS (CA) - В Европе вновь вспыхнуло соперничество, царившее в эпоху холодной войны, и континент захлестнула опасная волна национализма. Об этом говорится в докладе Генерального секретаря Антониу Гутерриша, опубликованном на сайте организации.

В нем глава ООН перечислил основные проблемы современности, а также определил главные приоритеты деятельности на ближайшее будущее: обеспечение мира, продвижение устойчивого развития, защита прав человека, укрепление миротворчества, борьба с изменением климата, киберпреступностью и терроризмом.

«Мир, устойчивое развитие и права человека органически переплетены между собой, а превентивная деятельность составляет неотъемлемую часть любых усилий, ведущих к успеху», - говорится в докладе, который будет представлен на обсуждение в ходе общеполитической дискуссии на предстоящей 73-й сессии Генеральной Ассамблеи. Она откроется во вторник 18 сентября. Общие дебаты пройдут с 25 сентября до 1 октября.

В новом докладе Антониу Гутерриш подчеркнул, что ООН по-прежнему является площадкой, на которой представители государств могут находить решения глобальных проблем, которые ни одно государство не может решить в одиночку. По его мнению, альтернативы сотрудничеству на многосторонней основе нет.

«Размышляя о работе, проделанной Организацией за период с момента моего вступления в должность почти два года тому назад, я вновь и вновь убеждаюсь в том, что одним из самых ценных преимуществ ООН является ее способность играть роль организатора, проводника идей, катализатора действий и генератора решений. Поскольку современные проблемы носят все более глобальный характер, беспрецедентно важное значение приобретает многосторонняя дипломатия», - заявил глава Гутерриш.

Успехи и неудачи

После вступления в должность глава ООН выделил ряд проблем и направлений деятельности. На некоторых из этих направлений Организация добилась прогресса, но на остальных сохраняются сложные кризисы, не поддающиеся урегулированию. Говоря о достижениях, Генеральный секретарь ООН отметил, что за последние 15 лет почти в два раза снизился общемировой показатель смертности детей в возрасте до 5 лет. В наименее развитых странах вдвое выросла доля населения с доступом к электричеству. По всему миру увеличилась производительность труда и снизился уровень безработицы.

«Однако достигнутый прогресс был неоднозначным, а его темпы были недостаточно высоки для того, чтобы обеспечить во всех странах достижение всех целей Повестки дня в области развития на период до 2030 года», - отметил глава ООН. Так, например, в 2015 году трое из каждых десяти человек не имели доступа к надежной системе водоснабжения, а 6 из десяти были лишены возможности пользоваться безопасными услугами в сфере санитарии.

Антониу Гутерриш полагает, что на жизнь людей негативное воздействие оказывают конфликты, стихийные бедствия и последствия изменения климата.

Урегулирование конфликтов

«Я начал свою работу в нынешней должности с того, что призвал объявить 2017 год годом мира, однако обеспечение мира повсюду остается труднодостижимой задачей. Конфликты усугубляются и сопряжены с грубыми нарушениями прав человека и норм гуманитарного права…», - сказал глава ООН.

В этой связи он заявил о необходимости безотлагательного урегулирования конфликта между палестинцами и израильтянами, а также конфликтов в Йемене и Сирии, породивших огромные человеческие страдания. Глава ООН напомнил о неспокойной обстановке в Ливии и угрозе со стороны ИГИЛ, а также затяжных конфликтах в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Мали и Южном Судане. Глава ООН вспомнил о росте напряженности в Европе. «В Европе вновь вспыхнуло соперничество, царившее в эпоху холодной войны, и континент захлестнула нарастающая, опасная волна национализма», - говорится в новом докладе.

Последствия изменения климата

Говоря о последствиях изменения климата, Антониу Гутерриш отметил, что подъем уровня Мирового океана угрожает прибрежным и островным государствам. По его словам, в Арктике не исключена вероятность исчезновения ледового покрова в летние месяцы, что чревато катастрофическими последствиями для коренных народов и морских обитателей.

«Мы должны поставить более амбициозную цель: к 2020 году остановить увеличение объемов выбросов парниковых газов. Пока же темпы изменения климата опережают темпы наших усилий», - говорится в докладе. В нем глава ООН сообщил о намерении организовать в 2019 году встречу на высшем уровне по климату.

Преимущества технических достижений

Напомнив о новых успехах в киберпространстве, в сфере искусственного интеллекта и генной инженерии, глава ООН призвал использовать преимущества стремительно развивающихся технологий во благо всех стран и всех слоев населения. В этой связи он рассказа об учреждении группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству, которая сконцентрирует усилия на решении этой задачи.

Угрозы применения оружия массового уничтожения

Генеральный секретарь ООН напомнил об угрозе применения оружия массового уничтожения. «Хотя ядерная напряженность между США и Корейской Народно-Демократической Республике, возможно, ослабла, само наличие ядерного оружия по-прежнему вызывает озабоченность, равно как и использование химического оружия в Сирии», - сказал Антониу Гутерриш.

Он призвал оживить процесс разоружения во всех его аспектах — от стрелкового оружия до агентов нервно-паралитического действия и оружия, при производстве которых используются новые технологии.

Предотвращение должно проходить красной нитью через всю деятельность ООН

Отдельные главы доклада посвящены правозащитной деятельности ООН, положению женщин, молодежи и мигрантов, контролю над наркотиками и борьбе с терроризмом. Немалое место в нем уделено миротворчеству и оказанию посреднических услуг. «В этой связи я постарался донести до всех учреждений системы ООН мысль о том, что предотвращение конфликтов и кризисов должно проходить красной нитью через всю нашу деятельность. Оно должно распространяться на все основные компоненты работы Организации...», - заявил генеральный секретарь ООН.