Пострадавшим в Таджикистане альпинистам выплатят от $30 до 50 тысяч

CA-NEWS (TJ) - В Совете по развитию туризма Таджикистана сообщили, сколько составят страховые выплаты альпинистам, пострадавшим в ходе жесткой посадки вертолета в горах Таджикистана, сообщает «Sputnik Таджикистан».

«Размер страховых выплат пострадавшим при аварии вертолета Ми-8 на плато Москвина в горах восточного Памира альпинистам и членам семей погибших составит от 30 до 50 тысяч долларов», - сказал представитель Совета.

Он уточнил, что российские альпинисты были застрахованы российскими компаниями «РЕСО-гарантия» и «Сбербанк страхование». «Федерация альпинизма Российской Федерации постоянно работает с этими компаниями и имеет от них определенные бонусы и скидки», - сказал собеседник агентства.

Совет уже начал работать со всеми страховыми компаниями - как российскими, так и белорусской и испанской. «Все они согласились с предоставленными нами документами и согласны выполнить все свои обязательства перед альпинистами и их семьями», - сказал представитель Совета.

При этом он сообщил, что в Таджикистане альпинисты не страховались. «Мы не готовим на восхождение альпинистов, не имеющих страховых документов», - подчеркнул представитель Совета.

По его словам, Совет полностью удовлетворен результатами поисково-спасательной операции, в которой на заключительном этапе эвакуации альпинистов принимали участие четыре вертолета.

Ранее сообщалось, что страховая компания «РЕСО-Гарантия» получила обращения от родственников двух альпинистов, погибших в горах Таджикистана.

В компанию также поступил звонок от одного из пострадавших в аварии туристов, сообщил заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

«В настоящий момент в связи с происшествием на Памире в «РЕСО-Гарантия» поступило два обращения от родственников погибших пассажиров вертолета. Одно обращение от супруги альпиниста из Новгорода, второе от сестры жителя Воронежа. Также поступил звонок от одного из пострадавших в аварии туристов. Он и два его спутника на борту вертолета застрахованы по общему электронному полису, купленному через интернет-агрегатор», - сказал Иванов.

По словам Иванова, кроме этих лиц, предположительно, еще четверо пассажиров вертолета могут быть застрахованы в «РЕСО-Гарантия». «Их фамилии и даты рождения совпадают с данными россиян, опубликованными посольством РФ в Таджикистане. Информация об этом в настоящий момент проверяется через партнерские ассистанские компании, работающие в Таджикистане», - заключил он.

Вертолет Ми-8 с 15-ю альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоила Сомони. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.