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  15 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане китайская ТВЕА построила школы на 4 тыс. учеников

CA-NEWS (TJ) - Общеобразовательные школы, построенные китайской компанией ТВЕА в Таджикистане, могут принять в текущем году свыше 4 тыс. учащихся, сообщает ТаджикТА в среду.

«Указанные объекты расположены в городах Душанбе и Вахдат, а также в районах Дангара и Рудаки. В целом, школы рассчитаны на прием 4 тыс. 320 учащихся и сданы «под ключ»», - сообщает министерство образования и науки Таджикистана.

Напомним, первая из школ на 1,2 тыс. ученических мест, построенных в РТ при помощи ТВЕА, была сдана в эксплуатацию 30 августа 2016 года с участием президента страны и посла КНР в РТ в 104 микрорайоне столичного района Сино.

Все школы оснащены необходимым оборудованием, в том числе компьютерами.

Согласно договорённостям, достигнутым между правительством РТ и китайской компанией ТВЕА, стороны продолжат сотрудничество в этом направлении.

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