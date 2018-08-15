В Таджикистане китайская ТВЕА построила школы на 4 тыс. учеников

CA-NEWS (TJ) - Общеобразовательные школы, построенные китайской компанией ТВЕА в Таджикистане, могут принять в текущем году свыше 4 тыс. учащихся, сообщает ТаджикТА в среду.

«Указанные объекты расположены в городах Душанбе и Вахдат, а также в районах Дангара и Рудаки. В целом, школы рассчитаны на прием 4 тыс. 320 учащихся и сданы «под ключ»», - сообщает министерство образования и науки Таджикистана.

Напомним, первая из школ на 1,2 тыс. ученических мест, построенных в РТ при помощи ТВЕА, была сдана в эксплуатацию 30 августа 2016 года с участием президента страны и посла КНР в РТ в 104 микрорайоне столичного района Сино.

Все школы оснащены необходимым оборудованием, в том числе компьютерами.

Согласно договорённостям, достигнутым между правительством РТ и китайской компанией ТВЕА, стороны продолжат сотрудничество в этом направлении.