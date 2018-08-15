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  15 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Число погибших из-за обрушения моста в Италии увеличилось до 37
Предыстория: Жертвами обрушения автомобильного моста в Италии стали 35 человек

CA-NEWS (CA) - В результате обрушения автомобильного моста в Генуе погибли по меньшей мере 37 человек, передает телеканал Rai News 24 со ссылкой на спасательные службы.

По последним данным, среди погибших было трое детей 8, 12 и 13 лет. Личности еще пяти погибших не установлены. Отмечается, что при обрушении пострадали 16 человек, 12 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о том, что жертвами трагедии стали 35 человек.

В портовом городе Генуя на севере Италии на железнодорожные пути и дома обрушился 50-метровый пролет моста.

По одной из версий, возможной причиной могла стать «усталость конструкций». Кроме того, спровоцировать катастрофу могла буря, которая сейчас бушует в регионе.

Министр транспорта Италии заявил, что к катастрофе могли привести недостатки в обслуживании моста. Выдвигаются также и другие версии, в том числе связанные с погодными условиями.

В связи с трагедией в Италии объявлен двухдневный траур.

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