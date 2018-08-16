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  16 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане пресекли незаконный оборот драгоценных камней

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане во время проведений оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в незаконном обороте драгоценных камней задержаны 45-летний житель города Душанбе и 42-летний житель района Рудаки, сообщает пресс-служба МВД РТ.

При личном досмотре у задержанных согласно заключению государственной пробирной инспекции при министерстве финансов Таджикистана были изъяты 29 единиц драгоценных камней красного рубина, общим весом 214,28 граммов, стоимостью 33 тысячи 742 сомони ($3,5 тысячи), 113 единиц изумрудных камней, общим весом 16,9 граммов, стоимостью 2 тысячи 196 сомони ($233) и 81 единиц рубиновых камней, общим весом 84,51 граммов, стоимостью 28 тысяч 33 сомони ($3 тысячи).

Общая сложность изъятых драгоценных камней составила 223 единицы, весом 315,69 граммов в сумме 63 тысячи 972 сомони (около $7 тысячи).

Также у задержанных были изъяты 9 штук редкого драгоценного камня клиногумита, 33 единицы турмалина и 5 единиц корунда.

По данному факту ведётся следствие.

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