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  16 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Валютные резервы Монголии составили $3.2 млрд

CA-NEWS (MNG) - Платежный баланс, определяющий экономические показатели за первые пять месяцев текущего года достиг $201.7 млн, что повлияет на стабильность курса отечественной валюты в среднесрочной перспективе, сообщает Montsame со ссылкой на центральный банк Монголии.

Денежная масса увеличивается за счет роста внешних источников или прямых иностранных инвестиций, средств финансирования в рамках осуществления программы МВФ и экспортных поступлений. Прямые инвестиции за первые пять месяцев 2018 года составили $643.6 млн, увеличившись примерно на $200 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это означает, что официальные валютные резервы страны достигли $3.2 миллиарда. Несмотря на то, что правительство погасило большую сумму задолженности в годовом исчислении, валютные резервы выросли по сравнению с предыдущим годом.

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