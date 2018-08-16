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  16 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ДВД Алматы опубликовала фото 19 серийных автоворов

CA-NEWS (KZ) - «Речь идет о лицах, которые промышляли кражами из авто, автомобильных запчастей и других составляющих. Выборка была сделана по данным информационно-аналитического центра с начала текущего года. Каждый из этих фигурантов является «эпизодником», имеющим в так называемом «послужном списке» как минимум три факта привлечения к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба ДВД Алматы и опубликовав фото и данные 19 серийных автоворов.

«Мы по мере необходимости реализуем её с помощью средств массовой информации и других информационно-коммуникационных систем, в том числе и социальных сетей. В этом направлении нам помогают и активные жители города, которые также неравнодушны к преступным проявлениям», – заключили в ДВД.

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