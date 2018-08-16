Президент Узбекистана подверг критике процесс привлечения иностранных инвестиций

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев на совещании подверг критике процесс привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.

В нем приняли участие члены правительства, руководители государственных органов и хозяйственных объединений, председатель Жокаргы Кенгеса Республики Каракалпакстан, хокимы города Ташкента и областей, главы дипломатических представительств Узбекистана за рубежом.

Мирзиёев особо отметил необходимость привлечения в текущем году прямых иностранных инвестиций в размере $5,8 млрд.

На совещании отмечалось, что результаты проводимой работы по привлечению инвестиций неудовлетворительны. К примеру, в городе Ташкенте показатель выполнения работ за счет прямых иностранных инвестиций составляет всего 7%. В Хорезмской области стоимость проектов с участием прямых иностранных инвестиций составляет лишь $10 млн, что является самым низким показателем по стране.

Заместителям премьер-министра, хокимам и руководителям отраслей поручено обеспечить своевременную и качественную реализацию проектов с участием прямых иностранных инвестиций, организовать новые проекты.

Глава государства сообщил, что в конце августа на Международном инвестиционном форуме в Джизакской области необходимо изыскать не менее 4-5 потенциальных инвесторов для участия в этих мероприятиях.

Согласно данному ранее поручению рабочей группой проведено изучение этой работы и выявлен ряд системных проблем в Ферганской, Андижанской, Наманганской, Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан.

Подвергнут критике тот факт, что при наличии в указанных регионах широких возможностей в сферах фармацевтики, электротехники и машиностроения переговоры о сотрудничестве ограничились лишь проектами в основном по производству стройматериалов и текстиля, переработке плодоовощной продукции. Проекты по высокотехнологичным отраслям и вовсе отсутствуют.

На совещании было уделено внимание и результатам зарубежных служебных поездок руководителей хокимиятов на местах.

Отмечалось, что согласно данному ранее поручению рабочей группой проведено изучение этой работы и выявлен ряд системных проблем в Ферганской, Андижанской, Наманганской, Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан. Подвергнут критике тот факт, что при наличии в указанных регионах широких возможностей в сферах фармацевтики, электротехники и машиностроения, переговоры о сотрудничестве ограничились лишь проектами в основном по производству стройматериалов и текстиля, переработке плодоовощной продукции. Проекты по высокотехнологичным отраслям и вовсе отсутствуют.

Было указано, что у большинства делегаций не было целевой программы, иностранцам не представлены конкретные сведения об экономическим потенциале регионов, отдельные договоренности остались на бумаге.

К примеру, делегация Наманганской области, побывавшая в марте текущего года в Бельгии, подписала соглашение по проекту организации в Нарынском районе животноводческого комплекса на 200 голов крупнорогатого скота, стоимостью $3 млн. Однако, по прошествии 5 месяцев, практическая работа по выполнению соглашения не начата.

Отмечалось, что ряд делегаций в ходе служебных поездок гонятся за количеством договоров, вследствие этого соглашения не нацелены на конкретный результат, имеют абстрактный, по большей части культурно-гуманитарный характер.

В связи с этим государственному комитету по инвестициям и министерству иностранных дел необходимо внедрить порядок проведения перед зарубежными служебными поездками местных делегаций презентации о целях визитов, предлагаемых проектах и ожидаемых практических результатах. Поручено разработать и обеспечить строгий контроль за исполнением «дорожных карт» и отраслевых графиков по соглашениям, достигнутым по итогам служебных поездок.