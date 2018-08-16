В монгольском аймаке Дорноговь завершаются восстановительные работы на месте схода поезда с рельсов

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 16 августа официальные лица «Улан-Баторской городской железной дороги»

(УБЖД) представили информацию в пресс-центре главного управления УБТЗ о ходе ремонтно-восстановительных работ и ликвидации последствий паводковой ситуации на железнодорожном участке в аймаке Дорноговь, передает Montsame.

На пресс-конференции присутствовали директор УБЖД Д.Жигжиднямаа, первый заместитель директора И.В.Милостных и глава федерации железнодорожников Н.Баяраа.

«Вечером 12 августа в 22:00 часов была полностью очищена и открыта железная дорога, а также движение поездов восстановлено на данном участке. Однако, работа по восстановлению все ещё продолжается. 16 августа будет поднять и отгружен последний состав, тем самым восстановительная работа завершится», - сообщил директор УБЖД Д.Жигжиднямаа.

На месте происшествия работают 486 человека и полностью обновлена железная дорога протяженностью более 200 км. Пока не завершены оценка ущерба и расходов на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации ЧС. На данный момент общий расход составляет 200 миллионов тугриков ($81 тысяча).

«Размер ущерба, причиненного вынужденной остановкой движения на железной дороге в течение 36 часов, будет высоким и будет известен после завершения анализа и оценки»-подчеркнули официальные лица УБЖД и поблагодарили все службы, как оперативные, так и аварийные, принявших участие в ликвидации последствий аварии.