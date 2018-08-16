Туркменские студенты в России рассказали о трудностях с получением регистрации

CA-NEWS (TM) - Граждане Туркменистана при обучении в России столкнулись с новыми трудностями. Как сообщает корреспондент радио «Азатлык», в настоящее время, поступившие в вузы Астраханской области туркменистанцы испытывают трудности в получении регистрации, необходимой для обучения. Речь идет о студентах, проживающих на съемных квартирах.

«Международный отдел по работе с иностранными студентами требует договор, заключённый между проживающим и хозяином квартиры, кроме того, сотрудники вуза требуют явку хозяина жилья», - сообщает корреспондент. По его словам, данное требование усложняет процесс оформления регистрации, на которую отводятся крайне ограниченные сроки.

Согласно официальным правилам регистрации, иностранный гражданин прибывший в Российскую Федерацию, согласно миграционному законодательству должен встать на учет в течении 7 рабочих дней.

Вместе с тем, как рассказал студент из Туркменистана, в связи с новыми требованиями, некоторые хозяева квартир пользуются безвыходным положением студентов.

«Родственники и раньше снимали и оплачивали квартиру стоимостью 250 долларов в месяц. Там живет 6 человек, теперь хозяин квартиры потребовал дополнительных денег сверху, чтобы зарегистрировать нас на его квартире. Когда мы сказали, что у нас нет денег, он отказался вернуть оставшуюся сумму от квартиры. Так мы остались без денег и без квартиры. Заложили свои золотые украшения в ломбард и вынужденно перешли в общежитие», - рассказал один из собеседников.

Студенты связывают ужесточение требований вуза к студентам из Туркменистана с их нежеланием жить в общежитиях по нескольким причинам.

«Общежития пустые. Из-за финансовых трудностей студенты предпочитают объединяться и снимать квартиры, оплачивая за жилье ежемесячно. Кроме того, этим летом большая часть студентов осталась в городе на заработках, кто-то работает допоздна до 2:00 ночи. А двери общежития запираются в 11:00», - рассказал студент одного из местных вузов. По его словам, университет, в котором он обучается, кроме оплаты за полгода проживания в размере 10 тыс. рублей, требует приобретать страховой полис стоимости 5,5 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрено внесение полной стоимости обучения за один семестр, в зависимости от вуза, в размере от 40 до 55 тыс. рублей.

«В связи с трудностями [в оплате за обучение], наш университет упростил и разрешил поступившим в вуз оплатить первоначально 10 тыс. рублей, а остальные через банк Туркменистана», - отметил собеседник.

По словам корреспондентов Азатлыка в России, в этом году, в частности в Астраханской области, прибывших на учебу абитуриентов из Туркменистана гораздо больше чем в предыдущем.

Правительство Туркменистана не публикует данных о количестве граждан, обучающихся за рубежом. Власти страны и СМИ проблемы с которыми сталкиваются студенты за рубежом не затрагивают.

Как сообщают независимые источники информации, со ссылкой на официальную статистику ряда стран, в 2017-2018 учебном году наибольшее число туркменских студентов обучалось в России - 15 тыс. Также, в прошлом учебном году, среди лидирующих по количеству студентов из Туркменистана была Турция - 12 247. Данные по Беларуси — 8 тыс. и Украине — 4,5 тыс.. Для сравнения, по данным посольства Украины в Туркменистане, в 2014 году в вузах Украины обучалось более 14 тысяч студентов из Туркменистана.

Вместе с тем, средние школы Туркменистана ежегодно заканчивают около 100 тысяч человек, в то время, как вузы в страны принимают чуть больше 8 тысяч человек ежегодно.

В течении 2017-2018 учебного года туркменские студенты, обучающиеся в Беларуси, Российской Федерации, Турции, Казахстане и Таджикистане столкнулись с различными трудностями, в том числе блокировкой туркменскими банками платежных карт, задержкой банковских переводов, отправленных родителями из Туркменистана, в результате этого отчислении за неуплату обучения. Накануне сообщалось, что члены семей студентов, вынужденных вернуться домой из-за отчисления, теперь не могут вернуть свои деньги, внесенные на счета в туркменских банках для осуществления денежного перевода за обучение.