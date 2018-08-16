Туроператоры Узбекистана рассказали об обеспокоенности ростом цен на билеты

CA-NEWS (UZ) - В правительстве Узбекистана прошло заседание рабочей группы, созданной по инициативе заместителя премьер-министра Азиза Абдухакимова, сообщает Podrobno.uz.

В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования системы выдачи электронных виз, возможность применения нулевой ставки НДС для туроператоров в новой системе налогообложения и усовершенствование работы железных дорог по перевозке туристов.

В заседании приняли участие представители государственного комитета Узбекистана по развитию туризма, Государственного налогового комитета, государственного центра персонализации (ГЦП), компаний «Узбекистон темир йуллари» и «Узбекистон хаво йуллари», представители Ассоциации частных туристических организаций Узбекистана (АЧТО).

Исходя из общемировой практики использования систем электронных виз, туроператоры предложили:

– включить в систему получение двукратных и многократных виз для дальнейшего развития комбинированных туров, осуществляемых совместно с туроператорами соседних стран;

– проработать вопрос получения групповой визы через данную систему;

– разрешить заполнение анкет и уплату сбора за получение электронной визы со стороны туроператоров;

– дополнить систему различной разъясняющей информацией по ее использованию с учётом пожеланий туристов.

На совещании туроператорами также было отмечено, что в настоящее время на международном рынке туристических услуг сформировалась некоторая сбалансированная стоимость туров в Узбекистан. Этот рынок высоко конкурентный и любое отклонение от сбалансированной цены туристского продукта ведет либо к увеличению потока туристов (при снижении цены), либо к его уменьшению (при повышении цены). Это очевидные и неизбежные экономические закономерности.

Участники рабочей группы обменялись мнениями о последствиях перевода субъектов туристской деятельности на общеустановленную систему налогообложения. По мнению туроператоров, это неизбежно приведет к значительному увеличению налоговой нагрузки на предприятия и, как следствие, к неизбежному повышению цен на туры на 20–25%, что повлияет на повышение стоимости туров и снижение туристского потока в Узбекистан.

Представители государственного налогового комитета информировали субъекты предпринимательства в сфере туризма о проводимой работе по разработке Налогового кодекса в новой редакции, подробно разъяснили новую систему налогообложения, цели и задачи новой налоговой концепции. Также они поддержали мнения туроператоров по поводу поддержки экспортёров услуг наравне с экспортёрами товаров, как это принято в зарубежных странах. В связи с этим достигнута договорённость по информированию субъектов в сфере туризма о ходе разработки новой редакции Налогового кодекса.

Кроме того, представители государственного налогового комитета для подробного разъяснения попросили представителей АЧТО, на примере одной организации, предоставят информацию о налоговых отчислениях до и после внедрения изменений в налоговый кодекс, которому будет даны соответствующие заключения со стороны специалистов государственного налогового комитета.

Туроператоры выступили с предложениями по улучшению условий бронирования и приобретения железнодорожных билетов «Узжелдорпасс». Среди них:

1) отмена требования копии паспортов туристов при покупке ж/д билетов, т.к. не всегда возможно предъявление копии паспортов из-за позднего формирования туристской группы либо запретом в законодательстве отдельных стран предоставление копии паспортов третьим лицам;

2) предусмотреть удорожание стоимости ж/д билетов в начале года с предварительным предупреждением туристского сообщества минимум за полгода, т.к. туроператоры продают турпакеты зарубежным партнёрам за год. Неожиданные изменения в цене ж/д билетов могут привести к непониманию иностранных партнёров;

3) ускорить внедрение полноценной онлайн продажи ж/д билетов, т.к. после приобретения электронных билетов туроператоры должны заполнять бланки строгой отчётности, непосредственно в железнодорожных кассах;

4) рассмотреть вопрос отмены дополнительных сборов при оплате за ж/д билет перечислением от имени туристической компании, которые не применяются в случае приобретения электронных билетов путём пластиковых карт и наличными;

5) рассмотреть возможность отремонтировать поезда Насаф, Регистан и Шарк с созданием комфортных условий, системой кондиционирования, которые будут способствовать значительному снятию нагрузки загруженности поезда Афрасияб;

6) рассмотреть вопрос о создании при отделе бронирования специального отдела, который будет заниматься бронированием ж/д билетов для юридических лиц, в том числе для туркомпаний, обеспечив его городским телефоном и другими средствами связи.

По дальнейшему совершенствованию конкретных задач для решения продажи ж/д билетов представители АО «Узбекистан темир йуллари» пригласили субъектов в сфере туризма и членов АЧТО на отдельную презентацию, которая пройдёт 17 августа, для ознакомления с проделанной работой и планируемых задачах в системе железнодорожных перевозок.

По итогам заседания ответственным сотрудникам кабинета министров поручено создание протокола совещания с подробным перечислением поднятых вопросов и возложено на министерства и ведомства конкретных задач для решения озвученных проблемных вопросов, говорится в сообщении.