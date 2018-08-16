В Туркменистане объявили информпартнёра Чемпионата мира по тяжелой атлетике

CA-NEWS (TM) - Частное туркменское информационное агентство «Медиа-Туркмен» выбрали в качестве генерального информационного партнёра Чемпионата мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 октября по 10 ноября этого года в Ашхабаде. Об этом сообщили SNG.Today в Оргкомитете Игр.

«В рамках партнёрства сетевой ресурс ORIENT.tm, который принадлежит ИА «Медиа-Туркмен», будет активно освещать соревнования первенства мира, публиковать последние новости с места событий. Продакшн-студия информагентства будет отвечать за визуальный контент, ежедневно публикуя видео- и фотоотчёты с соревнований», - рассказал представитель организатора ЧМ Атабаллы Сейидов.

В самом издании ORIENT.tm сообщили, что они приняли все меры, чтобы стать главным оперативным источником информации о ходе состязаний, сообщая о наиболее актуальных и интересных событиях ЧМ-2018.

«Хотя мы относительно молодая компания и эти соревнования будут нашим первым опытом освещения международного спортивного события в качестве генерального информационного партнёра, у нас есть твёрдая уверенность, что мы справимся с поставленной задачей. Потому что в нашем коллективе есть достаточно опытные специалисты, за плечами которых многолетний опыт работы, в том числе и на играх Ашхабад-2017. Есть среди нас и молодые амбициозные ребята со знаниями в области современных интернет-технологий», - подчеркнул корреспондент «Медиа-Туркмен» Аман Арчалыков.

Отмечается, что за ходом чемпионата также можно будет следить и на страничках ORIENT.tm в социальных сетях.