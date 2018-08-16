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  16 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиеев соболезнует президенту Италии в связи с трагедией в Генуе
Предыстория: Число погибших из-за обрушения моста в Италии увеличилось до 37

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения автомобильного моста вблизи города Генуи, сообщает пресс-служба главы государства.

По последним данным в результате обрушения автомобильного моста в Генуе погибли 35 человек.

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