Мирзиеев соболезнует президенту Италии в связи с трагедией в Генуе
- Узбекистан, политика
- 12:48, 16 августа 2018
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения автомобильного моста вблизи города Генуи, сообщает пресс-служба главы государства.
По последним данным в результате обрушения автомобильного моста в Генуе погибли 35 человек.
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