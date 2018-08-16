Группа таджикских госслужащих отправится на учебу в Японию

CA-NEWS (TJ) - Стипендиаты 10-й группы проекта «Программа японской грантовой помощи по предоставлению стипендий для подготовки кадров» (JDS) отправятся в Японию в конце августа текущего года, передает Авеста.

Семь стипендиатов являются сотрудниками хукуматов ГБАО и Согдийской области, министерств экономического развития и торговли, энергетики и водных ресурсов, Агентства по мелиорации и ирригации, Таможенной службы и Национального банка Таджикистана.

Они начнут учебу в магистратуре в университетах Японии с осени и проведут научные исследования, которые будут способствовать развитию Таджикистана. На презентационной сессии мероприятия они представили своим организациям обзор и возможные результаты своих исследований и ожидаемых предложений.

Директор агентства госслужбы при президенте (АГС) Таджикистана Джума Давлат, как председатель управляющей комиссии проекта JDS, на церемонии проводов стипендиатов упомянул, что АГС постоянно предпринимает особые усилия для развития человеческих ресурсов в Таджикистане с другими странами, а также поддерживает выпускников проекта JDS в продвижении их карьеры, как например Ширин Амонзода, которая была назначена заместителем главы комитета по развитию туризма.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Японии в РТ Хаджимэ Китаока пожелал стипендиатам не только изучать свои исследовательские темы, но и узнавать и понимать, каким является японский народ, вследствие чего они будут понимать свой народ лучше, смогут реализовать эффективный подход к развитию страны, пользуясь человеческими ресурсами.

Проект JDS впервые отправляет государственных служащих с региональных органов власти. Один из семи стипендиатов этого года является женщина-госслужащая, которая станет шестым стипендиатом из числа женщин в истории проекта JDS в Таджикистане.

Подача заявок на следующий отбор группы стипендиатов, которые будут отправлены в Японию в 2019 году, начнется с сентября 2018 года. Государственным служащим региональных органов власти, а также женщинам-государственным служащим настоятельно рекомендуется подавать заявки на эту стипендию.

Задачи JDS – поддерживать развитие человеческих ресурсов Республики Таджикистан, ориентируясь на молодых государственных служащих, и укреплять двусторонние отношения между Таджикистаном и Японией. Этот проект характеризуется разработанной структурой, которая определяет области исследований и программ, ориентированных на важные вопросы развития в Таджикистане. Ожидается, что выпускники JDS будут лидерами страны и будут участвовать в разработке и осуществлении политики в области социального и экономического развития с использованием полученных академических знаний и навыков.

По состоянию на август текущего года в Японию было отправлено 45 стипендиатов по программе магистратуры и 2 стипендиата по докторской программе, а 12 из них в настоящее время учатся в университетах Японии. 35 стипендиатов вернулись в Таджикистан со степенями магистра и способствуют развитию Таджикистана после их возвращения.

Только государственные служащие, которые принадлежат к целевым организациям проекта, могут подать заявку на эту стипендию. Помимо проекта JDS правительство Японии предоставляет несколько стипендий и учебных программ в Таджикистане, таких как стипендии правительства Японии (Monbukagakusho: MEXT) и краткосрочные тренинги JICA.