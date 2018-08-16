Во всех городах и районах Узбекистана открылись центры здоровья девочек

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане при областных детских многопрофильных больницах открылись центры здоровья девочек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики со ссылкой на заместителя министра Эльмиру Баситханову.

«На базе отделения детской гинекологии Ташкентского педиатрического медицинского института начал свою деятельность Республиканский центр здоровья девочек, также центры здоровья девочек действуют на базе отделений детской гинекологии многопрофильных медицинских центров республики. Кроме того, с целью оказания девочкам и девочкам-подросткамквалифицированной гинекологической амбулаторной помощи во всех районах и городах при многопрофильных центральных поликлиниках организованы отделения здоровья девочек», - прокомментировала замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова.

«Наша цель – охватить более 5 миллионов девочек до 18 лет. В дальнейшем, исходя из потребности к этим центрам, предусматривается расширить их сферу деятельности», - отметила она.

В пресс-службе Минздрава пояснили, что деятельность центров здоровья девочек направлена на оказание специальной медицинской помощи девочкам и девочкам-подросткам, формирование учебной, научной и материально-технической базы, основанной на высоких технологиях по детской гинекологии. Кроме этого, предусмотрена передача опыта профильным учреждениям республики по оказанию специализированной медицинской помощи, основанной на высоких технологиях по диагностике, лечению, профилактике и реабилитации в данной сфере.

Также, в Республиканском перинатальном центре, перинатальных центрах Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента в составе телефона доверия Министерства здравоохранения - 1003 начала свою работу действующая 24 часа в сутки сеть «Быстрая связь».

«Основная цель «Быстрой связи» - оказание качественной медицинской консультации девочкам и женщинам в режиме реального времени», - сообщили в пресс-службе Минздрава Узбекистана.

Меры направлены на повышение качества медицинской помощи и эффективности акушерско-гинекологической службы.