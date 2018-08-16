Наезд на пешеходов у парламента в Лондоне совершил гражданин Британии суданского происхождения

CA-NEWS (CA) - Водителя автомобиля, во вторник сбившего нескольких пешеходов у здания парламента в Лондоне и задержанного по подозрению в терроризме, зовут Салих Хатер, он гражданин Великобритании суданского происхождения, сообщил источник Reuters в европейских правоохранительных органах.

Хатер, которому сейчас 29 лет, ранее не попадал в поле зрения спецслужб, сказал источник. «Дело до сих пор расследуется как террористический акт, однако мотивы пока неясны», - сообщил источник.

Полиция сообщила накануне, что задержала мужчину, управлявшего машиной, которая врезалась в ограждение около здания парламента.

Как сообщает Би-би-си, полиция в рамках расследования инцидента проводит обыски по нескольким адресам в Бирмингеме, где предположительно жил подозреваемый, а также в Ноттингеме. Из квартиры в Бирмингеме, располагающейся над кафе на Стратфорд-роуд, в ходе обыска были изъяты найденные предметы, но о каких именно вещах идет речь, не уточняется.

По данным полиции, мужчина выехал из Бирмингема в Лондон вечером в понедельник, 13 августа. В столице он был уже после полуночи. В течение пяти часов он находился в районе Тоттенхэм-корт-роуд в западной части центра Лондона. Затем он отправился в Вестминстер, где до инцидента находился в течение полутора часов. Около восьми утра он врезался в ограду у здания парламента.

Салих Хатер подозревается в преступлении террористического характера.

Двое пострадавших в результате инцидента были госпитализированы и позже выписаны из больницы. Еще одному человеку, получившему легкие травмы, была оказана медицинская помощь прямо на месте происшествия.

По предварительной информации, подозреваемый ранее не попадал в поле зрения контртеррористического подразделения полиции и службы безопасности Британии MI5. По данным Скотленд-ярда, задержанный отказывается сотрудничать с полицией.

Мужчина, управлявший серебристым автомобилем Ford Fiesta, наехал на прохожих и велосипедистов в час пик (около 7:40 утра по местному времени) в центре Лондона. Он был задержан полицией вскоре после инцидента и сейчас остается под стражей.

После наезда автомобиля на прохожих и велосипедистов Парламент-сквер рядом с Вестминстерским дворцом была оцеплена: на площади были установлены металлические и бетонные заграждения. К месту происшествия было стянуто большое количество полицейских. Также на Парламент-сквер прибыли машины скорой помощи и пожарные автомобили.

В момент наезда на прохожих в автомобиле кроме водителя никого не было. Также, по данным полиции, в машине не было никакого оружия.