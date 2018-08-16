Жители Ташкента смогут сообщать о ДТП с помощью системы оперативной связи

CA-NEWS (UZ) - На 115 перекрестках Ташкента УБДД ГУВД столицы запустило систему «оперативной связи», с помощью которой можно моментально сообщать об увиденном ДТП и других правонарушениях на дорогах. Об этом UzNews.uz сообщили в УБДД ГУВД столицы.

Посредством данной услуги водители и пешеходы могут моментально сообщать об увиденном ДТП, дорожно-транспортном правонарушении или же передавать иную информацию.

Как известно, для предотвращения нарушений ПДД, соблюдения правил дорожной безопасности, а также правил дорожного движения в марте 2017 года в 115 перекрестках города Ташкента были установлены круглосуточные камеры видео фиксации.