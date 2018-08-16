МВД Таджикистана выплатила $1 тыс. пострадавшему в результате избиения сотрудниками милиции

CA-NEWS (TJ) - МВД Таджикистана выплатило компенсацию морального и материального вреда в размере 10,8 тыс сомони (более $1,100 тысячи) 37-летнему жителю Пенджикента Фарходу Гоибову, который в 2015 году в результате примененных к нему пыток со стороны сотрудников милиции лишился одной почки, сообщает коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане.

Почти три года назад, в сентябре 2015 года, после конфликта с дальним родственником участкового инспектора, Фарход Гоибов был доставлен в отдел милиции, где был избит двумя стражами порядка. Оттуда он попал в больницу, где врачи были вынуждены удалить ему одну почку.

По словам Бахрома Кулова, лечащего врача Фархода в больнице в Пенджикенте, пациент попал к нему в плохом состоянии. «У него были травмы в области живота и поясницы, при поступлении положили его в хирургию, но потом после проведения исследования выяснилось, что у него разорвана правая почка. На следующий день была проведена операция, и состояние больного понемногу стабилизировалось», - сказал собеседник. При выписке у Фархода Гоибова были проблемы с печенью и сердцем, также напомнила о себе давняя болезнь варикоцеле (одно из наиболее распространенных заболеваний мужской репродуктивной системы), а единственная почка с трудом справлялась с нагрузкой.

«При удалении одной почки пациенту необходимо дважды в год проходить диспансерное лечение, только исследование – рентген, УЗИ и т.д. обходятся таким больным в 500-600 сомони в год ($64). Сказать, каково состояние Гоибова в настоящее время – не могу, так как он долгое время находится в России», - сказал врач.

Сам Фарход Гоибов сказал в беседе с Notorture.tj, что в результате того случая он стал инвалидом. «Я не могу работать, а на моем попечении находятся жена и четверо малолетних детей: старшей дочери – 12 лет, младшему – 3 года. Мне пришлось выехать на лечение в Екатеринбург, в этом городе на заработках находится мой отец, он и помогает мне. Сейчас отец вынужден содержать мою семью», - сказал Фарход Гоибов. Раньше он тоже выезжал в трудовую миграцию в Россию, работал на стройке, водил КАМАЗ, чтобы прокормить своих детей.

Тем временем в 2016 году двое сотрудников милиции, признанные виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий, были приговорены каждый к 8,5 годам лишения свободы. А позже их приговор был обжалован и срок наказания осужденным сокращен до 5 лет. Эти небольшие, с точки зрения нанесенного вреда, сроки наказания осужденные проведут за решеткой за содеянное, но государство в таких случаях обязано выплатить и компенсацию морального и материального вреда за ущерб, причиненный человеку в стенах закрытого учреждения.