Два брата-близнеца, приверженцы салафизма, сообщили о теракте и избили полицейских в Актобе

CA-NEWS (KZ) - В Актобе задержаны братья-близнецы, разделяющие экстремистские взгляды, сообщает «Sputnik-Казахстан».
29 июля один из братьев позвонил на телефон 102 и сообщил о якобы готовящемся теракте.
Полицейские вычислили адрес, откуда поступил звонок, и застали на месте самого заявителя и его брата-близнеца.
«Они были в состоянии наркотического опьянения и ничего пояснить не смогли, но оказали сопротивление при попытке доставить их спецприемник для административного ареста. Один из братьев пытался скрыться и нанес телесные повреждения двум сотрудникам актюбинского УВД», — рассказали в пресс-службе МВД.
Также в результате проверки в поведении задержанных братьев выявлены признаки приверженности к деструктивному вероучению салафитского толка.
По данным МВД, в отношении задержанных составлен протокол административного правонарушения за мелкое хулиганство, также избившему полицейских мужчине вменяется ответственность по части 1 статьи 380 уголовного кодекса — применение насилия в отношении представителя власти.
О возбуждении уголовного дела по статье 273 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) или по иным статьям не сообщается.