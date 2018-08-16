В Монголии создано агентство по вопросам граждан с ОВЗ

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 15 августа на очередном заседании правительства было решено создать главное управление по делам граждан с ограниченными возможностями (ГУГОВ) со статусом правительственного агентства, передает Montsame.

Парламент (ВГХ) принял в июне текущего года постановление «О создании главного управления по делам граждан с ограниченными возможностями путем изменения структуры и организации центра реабилитации, обучения и производства для инвалидов (ЦРОПИ) при министерстве труда и социальной защиты».

В штат нового агентства войдут 35 человек из нынешних 121 сотрудников ЦРОПИ путем изменения их статуса и перевода на госслужбу и четкого определения функции их должностной категории, а сам ЦРОПИ будет включен в структуру агентства, об этом сообщил министр труда С.Чинзориг.

«С созданием агентства появится возможность учитывать мнение ЛОВЗ в решении актуальных проблем, с которыми сегодня люди с ограниченными возможностями сталкиваются. Проанализировав положение ЛОВЗ в современном монгольском обществе, можно сказать, что правительством делается многое для улучшения качества их жизни, но, несмотря на это, предстоит еще большая работа в сфере реабилитации ЛОВЗ», -подчеркнул министр.

Согласно статистике в Монголии проживает более 103 тысяч ЛОВЗ, что составляет 3.5% от общей численности населения. Из них 42% является ЛОВЗ с рождения, а остальные 58% - приобретенными с возрастом.