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  16 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Число погибших при обрушении моста в Италии увеличилось до 38 человек. Причиной называют человеческий фактор
Предыстория: Число погибших из-за обрушения моста в Италии увеличилось до 37

CA-NEWS (CA) - Число жертв обрушения моста в Генуе составило 38 человек, об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянскую полицию. Ранее сообщалось о 37 погибших.

В портовом городе Генуя на севере Италии на железнодорожные пути и дома обрушился 50-метровый пролет моста.

Главный прокурор города Франческо Коцци заявил, что ​вероятной причиной обрушения моста мог стать человеческий фактор. Ранее сообщалось, что на сооружении велись ремонтные работы, в которых применялся мостовой кран.

Глава правительства Италии Джузеппе Конте ввел в Лигурии режим чрезвычайной ситуации на год в связи с обрушением моста. На ликвидацию последствий катастрофы выделено €5 млн. В итальянском Минтрансе заявили, что после инцидента проверят все старые мосты и тоннели в стране.

В связи с трагедией в Италии объявлен двухдневный траур.

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