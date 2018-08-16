Число погибших при обрушении моста в Италии увеличилось до 38 человек. Причиной называют человеческий фактор

- Азия и мир, происшествия
- 14:42, 16 августа 2018
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CA-NEWS (CA) - Число жертв обрушения моста в Генуе составило 38 человек, об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянскую полицию. Ранее сообщалось о 37 погибших.
В портовом городе Генуя на севере Италии на железнодорожные пути и дома обрушился 50-метровый пролет моста.
Главный прокурор города Франческо Коцци заявил, что вероятной причиной обрушения моста мог стать человеческий фактор. Ранее сообщалось, что на сооружении велись ремонтные работы, в которых применялся мостовой кран.
Глава правительства Италии Джузеппе Конте ввел в Лигурии режим чрезвычайной ситуации на год в связи с обрушением моста. На ликвидацию последствий катастрофы выделено €5 млн. В итальянском Минтрансе заявили, что после инцидента проверят все старые мосты и тоннели в стране.
В связи с трагедией в Италии объявлен двухдневный траур.