В Таджикистане солдата нацгвардии осудили на 7 лет за фото флага экстремистской группировки в соцсети

CA-NEWS (TJ) - Суд военного гарнизона Хатлонской области приговорил солдата национальной гвардии Таджикистана к 7 годам лишения свободы за публичное оправдание экстремизма, сообщает Радио Озоди.

Бежан Ибрагимов, уроженец района Рудаки, проходивший срочную военную службу в одной из частей нацгварии в Хатлонской области, был задержан весной этого года, за полгода до окончания срока службы.

Как стало известно, солдата обвинили в том, что он вложил на своей странице в «Одноклассниках» фото флага запрещенной в Таджикистане группировки «Ансаруллах», а также вел беседы в соцсети со своим бывшим одноклассником, находящимся в Сирии или Ираке.

В отношении Бежана Ибрагимова и двух его друзей, имена которых пока не разглашается, было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 307 УК РТ – «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма». В примечании к статье говорится, что «под понятием публичное оправдание экстремизма понимается публичная пропаганда о признании правильности идеологии и практики экстремизма, предложения к подражанию и его поддержке».

В следственных органах утверждают факт того, что один из фигурантов дела был намерен незаконной перейти таджикско-афганскую границу и присоединиться к находящимся на севере Афганистана экстремистским группам.

Алишер Рафикзода, судья военного гарнизона, рассказал, что приговор пока не вступил в силу - адвокат и родные Ибрагимова подали кассационную жалобу на приговор, так как считают его несправедливым.

По словам Хотама Ибрагимова, отца солдата, его сын никогда не был экстремистом. «Бежан не помнит, когда он вложил в интернет фото флага экстремистской организации. Насколько я знаю, он всегда был безразличным к террористическим и экстремистским группам», - говорит отец.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в начале месяца подписал проект поправок в уголовный кодекс страны, ужесточающий наказание за публичный призыв к терроризму в Интернете и публичное оправдание террористической деятельности в соцсетях. После опубликования УК в новой редакции в официальной печати за публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.