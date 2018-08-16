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  16 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Узбектелеком» получил доступ в интернет через Кыргызстан

CA-NEWS (UZ) - Национальный оператор связи АК «Узбектелеком» получил доступ в интернет через территорию Кыргызстана, об этом говорится в сообщении компании.

«Завершено строительство нового трансграничного перехода между сетями телекоммуникаций АК «Узбектелеком» и ООО «ЭлКат» (Кыргызстан) на участке Кувасай (Ферганская область) – Кызыл-Кия (Баткентская область)», - говорится в сообщении.

Данный международный телекоммуникационный стык принят в коммерческую эксплуатацию 16 августа.

Подписан также договор о взаимном присоединении сетей телекоммуникаций и предоставлении телекоммуникационных услуг между компаниями.

Новый приграничный переход с компанией ООО «ЭлКат» откроет альтернативный маршрут для доступа в Интернет, который будет проходить через территорию Кыргызстана.

«Этот маршрут также позволит увеличить экспортный потенциал АК «Узбектелеком», предоставляя транзитные каналы связи в направлениях Афганистан и Туркменистан», - отмечается в тексте.

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