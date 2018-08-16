Монголия подарила Лаосу 1000 голов овец в виде гуманитарной помощи

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 15 августа на заседании правительства было утверждено постановление о предоставлении 1000 голов овец Лаосу в виде гуманитарной помощи, передает Montsame.

Министру сельского хозяйства и легкой промышленности Б.Батзоригу поручено передать лаосской стороне стадо овец из того региона, где не было отмечено инфекционных заболеваний, и обеспечить необходимыми условиями для соблюдения безопасности, ветеринарных и санитарных правил.

Напомним, в эти дни заместитель министра сельского и лесного хозяйств Лаоса Бунг Куанг находится с рабочим визитом в Монголии. В ходе его визита были обсуждены некоторые вопросы об экспорте в Лаос замороженного мяса из Монголии и поставке из Лаоса биорис.