РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия подарила Лаосу 1000 голов овец в виде гуманитарной помощи

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 15 августа на заседании правительства было утверждено постановление о предоставлении 1000 голов овец Лаосу в виде гуманитарной помощи, передает Montsame.

Министру сельского хозяйства и легкой промышленности Б.Батзоригу поручено передать лаосской стороне стадо овец из того региона, где не было отмечено инфекционных заболеваний, и обеспечить необходимыми условиями для соблюдения безопасности, ветеринарных и санитарных правил.

Напомним, в эти дни заместитель министра сельского и лесного хозяйств Лаоса Бунг Куанг находится с рабочим визитом в Монголии. В ходе его визита были обсуждены некоторые вопросы об экспорте в Лаос замороженного мяса из Монголии и поставке из Лаоса биорис.

print
  • Монголия планирует установить безвизовый режим с Южной Кореей
  • Президент Таджикистана раскритиковал дизайн и качество школьной формы
  • Казахстанских водителей избавят от бумажного страхового полиса
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×