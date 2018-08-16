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  16 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев провел встречу с председателем правления АО «Самрук-Казына»

CA-NEWS (KZ) - В ходе встречи с председателем правления АО «Самрук-Казына» Ахметжаном Есимовым, президенту Казахстана была представлена информация о результатах деятельности АО «Самрук-Казына» за 7 месяцев текущего года и планах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.

«Основные показатели за первое полугодие положительные. В целях реализации утвержденной стратегии фонда проделана определенная работа, и достигнут ряд результатов. В частности, продолжается трансформация холдинга, в рамках приватизации реализовано 18 активов на сумму 42 миллиарда тенге ($117 млн). До конца текущего года планируется выход на IPO трех наших компаний. Это - «Казахтелеком», «Air Astana» и «Казатомпром», - сказал Ахметжан Есимов.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность передачи закупок фонда в конкурентную среду и отметил, что проводимая работа положительно отразится на поддержке малого и среднего бизнеса. В завершение глава государства дал ряд поручений по повышению эффективности деятельности АО «Самрук Казына».

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» — фонд, единственным акционером которого является правительство Казахстана.

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