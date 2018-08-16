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  16 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане официально утвердили единую школьную форму

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана утвердило единую школьную форму, ношение которой будет обязательным со следующего года. Об этом на своей на странице в Facebook написал заместитель премьер-министра РУз Азиз Абдухакимов.

Документом утверждено Положение о видах вводимой школьной формы и порядке её ношения.

В 2018/2019 учебном году ношение учащимися новой школьной формы носит рекомендательный, а с последующих лет - обязательный характер.

В документе также говорится, что органы власти на местах организуют централизованные ярмарки по продаже новой школьной формы. Целому ряду министерств и ведомств поручен контроль за соответствием формы установленным стандартам санитарии и гигиены.

Документ, утверждающий образцы формы для учащихся 1−6-х и 7−11-х классов, направлен на улучшение культуры ношения одежды и дисциплины, создание условий для охраны здоровья учащихся, а также воспитание духовно и физически развитого поколения.

Ассоциация «Узтукимачиликсаноат» сформирует список предприятий по регионам, которые будут производить единую форму.

Постановлением предусмотрено выделение краткосрочных потребительских кредитов (на срок не менее шести месяцев) для покупки формы с процентной ставкой не выше ставки рефинансирования Центрального банка.

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