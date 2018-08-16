Аким Атырауской области поручил прекратить торговать игрушками и гаджетами в школах

CA-NEWS (KZ) - Аким Атырауской области Нурлан Ногаев провёл совещание с работниками сферы образования, на котором рассматривались вопросы подготовки объектов образования к новому учебному году, передает informburo.kz.

Глава региона рассказал о жалобах, которые поступают к нему от родителей.

«Ко мне поступают жалобы, родители просят прекратить продажу в учебных заведениях всевозможных гаджетов, игровых принадлежностей, ненужных учебных пособий, сомнительных услуг. Если администрация школы считает, что в этом есть необходимость, предлагайте это на родительских собраниях, попечительских советах. Не нужно продавать детям. Школа – это место учебы, а не торговли. Надо прекратить такую практику. Ответственные лица возьмут это на контроль», – подчеркнул Нурлан Ногаев.

Ситуацию с подготовкой к новому учебному году доложил руководитель областного управления образования Каиргали Кенжегалиев.

«Для текущего ремонта учебных заведений области из бюджета выделено 328,2 млн тенге ($912 тысяч). Более 2 млрд тенге ($5 млн) направили на капитальный ремонт 18 учебных заведений. Во всех школах, где проходит капитальный ремонт, работы должны завершиться до 1 сентября. Ещё ведётся строительство 30 учебных заведений. Восемь школ и 14 детских садов планируем сдать в эксплуатацию до конца текущего года», – сказал Каиргали Кенжегалиев.

Стопроцентную готовность школ к учебному году опроверг руководитель областного департамента по охране общественного здоровья Темербек Мусагалиев.

«В городе есть школы, состояние которых близко к аварийному. Там не всё так гладко, есть над чем работать. Есть и другие объекты образования, требующие доработки», – заявил Темербек Мусагалиев.

Выслушав ответы директоров школ и руководителя управления образования, Нурлан Ногаев поручил предоставить ему всю информацию о проблемных школах.

«Почему в докладе управления образования нет этих данных? Мы должны найти проблему и решить её, а не скрывать друг от друга, делая вид, что всё хорошо. Если есть школы, которые не готовы принять учащихся, нужно оперативно решить эти вопросы. Поручаю акиму города и курирующему заместителю акима области проинспектировать эти школы и дать предложение в кратчайшие сроки», – сказал Нурлан Ногаев. – «Все социальные объекты должны быть на особом контроле. Акимы всех уровней, сотрудники сферы образования обязаны сами контролировать процесс подготовки школ к новому учебному году».

Аким отметил, что сфера образования несёт большую ответственность перед обществом.

«Глава государства ставит перед обществом большие цели. И для их достижения стране нужны профессиональные, образованные кадры. А это ваша работа, ваша прямая обязанность. Ваша задача – дать детям самое лучшее», – заключил Нурлан Ногаев.

На совещании также отметили, что в текущем году проблем с обеспечением учебниками и учебно-методическими пособиями, не будет. Более 2,5 млрд тенге (более $5 млн) выделили из местного бюджета для закупки необходимых учебных материалов.