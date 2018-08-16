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  16 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китай и США проведут новый раунд переговоров о торговле в конце августа

CA-NEWS (CA) - Китайская делегация во главе с заместителем министра коммерции КНР Ваном Шоувэнем встретится с представителями США под руководством заместителя министра финансов по международным делам Дэвида Мэлпасса, сообщило министерство коммерции Китая, передает Reuters.

Две крупнейшие в мире экономики с начала года несколько раз вводили взаимные пошлины на ряд товаров и угрожают новыми тарифами на поставки продукции стоимостью несколько сотен миллиардов долларов.

Объявление о грядущей встрече последовало за паузой в двусторонних переговорах, однако неясно, пройдет ли она до или после 23 августа, когда должны вступить в силу дополнительные пошлины США на китайскую продукцию стоимостью $16 миллиардов. Пекин пригрозил, что примет зеркальные меры.

Последний официальный раунд переговоров прошел в начале июня, когда министр торговли США Уилбур Росс встретился с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Пекине.

Министерство финансов США пока не отреагировало на заявление Пекина.

Несмотря на отсутствие существенного прогресса в ходе предыдущих встреч, Белый дом сообщил 3 августа, что США открыты для дальнейших переговоров о путях разрешения торгового спора с Китаем.

Китай неоднократно говорил, что торговая война сильно ударит по американским компаниям и потребителям.

Новость о переговорах помогла китайским индексам немного отыграть потери: индекс Shanghai Composite снизился на 0,4 процента после падения на 1,9 процента в начале торгов четверга.

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