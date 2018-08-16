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  16 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте убившие бойца MMA охранники ночного клуба получили по 15 суток
Предыстория: Американские фильмы ничто по сравнению с тем инцидентом: Премьер Узбекистана прокомментировал убийство спортсмена в ночном клубе

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте Юнусабадский районный административный суд приговорил к административной ответственности двух охранников ночного клуба Aurum 898, сообщает Kun.uz.

Такое решение суда последовало в отношении сотрудников заведения в качестве наказания за убийство ташкентского бойца ММА спортсмена Джамшида Кенжаева в ходе потасовки, произошедшей у входа в клуб.

Оба охранника обвиняются в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 194 ч.1 (невыполнение законных требований работника милиции) и 195 (Противодействие выполнению служебного долга работниками милиции) Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

Им назначили штраф в размере одной минимальной заработной платы ($23) и административный арест сроком на 15 суток.

Исполнение постановления возложено на сотрудников РУВД Юнусабадского района города Ташкента.

Напомним, в социальных сетях распространился видеоролик, на котором запечатлен момент драки между посетителем ташкентского ночного клуба «Аурум 898» и охраной заведения. Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 августа. Как выяснилось позже, погибшим оказался чемпион Узбекистана по MMA Джамшид Кенжаев. От полученных травм он скончался.

Как сообщали в ГУВД, смертельные травмы Кенжаеву нанесла охрана ударом ножом в грудь. При этом посетитель сам пытался провести в заведение нож, после чего завязалась драка. Как сообщалось ранее, Кенжаев также нанес ножевые ранения охране. В настоящий момент трое из охранников задержаны. Еще двое участников инцидента находятся в больнице.

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