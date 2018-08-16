Более 100 человек четвертые сутки ищут тело утонувшего ребенка в Жамбылской области

CA-NEWS (KZ) - Тело мальчика четвертые сутки не могут найти в магистральном канале в Шуском районе Жамбылской области. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

Четыре дня назад стало известно о гибели двоих детей, которые отправились купаться на магистральный канал «Левобережный». Одному ребенку было 10 лет, второму – 11.

Тело одиннадцатилетнего мальчика было обнаружено спустя сутки после трагедии. Второго ребенка найти до сих пор не удалось.

По информации ДЧС Жамбыльской области, в поисках задействованы 4 сотрудника ГУ «ОСО» ДЧС, которые передвигаются на плавсредстве, 16 сотрудников ДЧС, 20 сотрудников РОВД, 60 работников местных исполнительных органов, а также для улучшения результатов поиска используются 10 единиц специализированной техники.

Помимо спасателей и полицейских в поисках принимают участие 20 местных жителей.