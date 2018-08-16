РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Более 100 человек четвертые сутки ищут тело утонувшего ребенка в Жамбылской области

CA-NEWS (KZ) - Тело мальчика четвертые сутки не могут найти в магистральном канале в Шуском районе Жамбылской области. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

Четыре дня назад стало известно о гибели двоих детей, которые отправились купаться на магистральный канал «Левобережный». Одному ребенку было 10 лет, второму – 11.

Тело одиннадцатилетнего мальчика было обнаружено спустя сутки после трагедии. Второго ребенка найти до сих пор не удалось.

По информации ДЧС Жамбыльской области, в поисках задействованы 4 сотрудника ГУ «ОСО» ДЧС, которые передвигаются на плавсредстве, 16 сотрудников ДЧС, 20 сотрудников РОВД, 60 работников местных исполнительных органов, а также для улучшения результатов поиска используются 10 единиц специализированной техники.

Помимо спасателей и полицейских в поисках принимают участие 20 местных жителей.

print
  • В Алматы предполагаемому лидеру ОПГ «Адыл Кытай» запросили 20 лет тюрьмы
  • Назарбаев обсудил с председателем сената план работы на предстоящую парламентскую сессию
  • Мужским парикмахерам в Ашхабаде запретили красить волосы своим клиентам
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×